Москва, 8 февраля 2021, 05:10 — REGNUM Вокруг всех, кто шельмует Великую Отечественную войну в России и проявляет неуважение к ветеранам, должна быть создана атмосфера нетерпимости, заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По его словам, такие люди не должны получать никаких грантов, никакого государственного финансирования или госконтрактов, эти люди должны полностью стать изгоями в нашей стране, и только тогда можно будет заявить о том, что в России сложилось настоящее гражданское общество.