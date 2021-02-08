Москва, , 05:10 — REGNUM Вокруг всех, кто шельмует Великую Отечественную войну в России и проявляет неуважение к ветеранам, должна быть создана атмосфера нетерпимости, заявил политолог Дмитрий Евстафьев в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Никакого диалога с предателями и власовцами быть не может. И вообще, мы должны очень внимательно после того, что произошло, посмотреть вокруг себя. Я считаю, что в отношение тех, кто травил ветерана, кто негативно вел себя по отношению к «Бессмертному полку», кто шельмует Великую Победу, должна быть создана (не государством, а именно обществом) атмосфера абсолютной нетерпимости: никаких госконтрактов», — заявил Евстафьев.

По его словам, такие люди не должны получать никаких грантов, никакого государственного финансирования или госконтрактов, эти люди должны полностью стать изгоями в нашей стране, и только тогда можно будет заявить о том, что в России сложилось настоящее гражданское общество.