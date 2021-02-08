Нанкин, Китай, , 04:19 — REGNUM Бывший член Ведущей группы партийных членов Китайской ассоциации науки и технологий Чэнь Ган был приговорен к 15 годам тюрьмы за взяточничество, сообщает агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд Нанкина в провинции Цзянсу также приговорил Чэня к 5 млн юаней штрафа (около $772,7 тыс.). Суд постановил изъять все нелегальные накопления Чэня, включая те, что он успел заработать, используя украденные у государства средства.

Чэнь воспользовался своими постами и влиянием, чтобы лоббировать интересы бизнеса в период с 2003 по 2018 годы. Он принял взятками денег сумму около 129 млн юаней, говорится в приговоре.

Чэню был вынесен мягкий приговор, поскольку он признался в своих преступлениях, выразил раскаяние и отказался от своих незаконных доходов, добавили в суде.