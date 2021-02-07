Париж, , 22:51 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования с связи с гибелью людей после схода лавины в Индии.

«Франция выражает солидарность с Индией после схода ледника в провинции Уттаракханд, в результате которого пропали более 100 человек. Наши мысли с ними и их семьями», — написал Макрон в своём Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля огромные массы льда сошли вниз по горной гималайской реке Алакнанда, в результате чего произошло наводнение в высокогорных районах штата. Как сообщил телеканал NDTV, из-за произошедшего до 150 человек могут числиться, как пропавшие без вести.

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