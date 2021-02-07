Оттава, , 22:39 — REGNUM Власти Канады выделят $1,76 млн на поддержку гражданского общества в Белоруссии, говорится в распространенном заявлении главы МИД Канады Марка Гарно.

«Канада выделит 2,25 млн канадских долларов ($1,76 млн) на поддержку организаций гражданского общества, которые работают над продвижением демократии в Белоруссии», — говорится в заявлении.

Отмечается, что эти средства «помогут укрепить разнообразие, устойчивость и эффективность белорусского гражданского общества, которое отстаивает свои права и гражданские свободы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство иностранных дел Чехии призвало Минск начать конструктивный диалог с оппозицией по урегулированию ситуации в Белоруссии.

Кроме того, сегодня, 7 февраля, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок заявил, что в Белоруссии должны пройти новые президентские выборы.

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