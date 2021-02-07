Прага, , 21:31 — REGNUM Прага призывает Минск начать конструктивный диалог с оппозицией по урегулированию ситуации в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Чехии.

«Призываем (президента Белоруссии) Александра Лукашенко, чтобы его режим установил диалог с белорусским обществом», — говорится в заявлении.

В МИД Чехии считают, что «единственным выходом из нынешнего являются по-настоящему свободные выборы» в Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что некоторые послы стран Евросоюза в Минске осуществляют антигосударственную деятельность, путем размещения с соцсетях информации соответствующего характера.

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