Киев, , 21:02 — REGNUM Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что на обстрелы в Донбассе боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) необходимо реагировать зеркально.

«На каждый выстрел отвечать выстрелом. И не надо ждать, выдумывать, провокация это или не провокация, — сказал Кравчук в эфире телеканала «Украина 24». — Выстрел — это выстрел. Если они стреляют, отвечать надо так же».

«Объединяться и действовать. Иначе они будут понимать, что наши уступки — это для них знак нашей слабости», — подчеркнул он.

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Как сообщало ИА REGNUM ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что мирный процесс в Донбассе провалился и в данный момент в регионе вновь идёт война.

«Нормандский формат» предполагает участие в переговорах по урегулированию России, Украины, Франции и Германии. Последняя встреча в «нормандском формате» на высшем уровне состоялась в декабре 2019 года в Париже.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, главная причина отсутствия прогресса в урегулировании ситуации в Донбассе состоит в том, что Берлин и Париж не могут повлиять на Киев и «заставить своих подопечных прекратить подрывать Минские договоренности».

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