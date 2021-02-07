Москва, , 20:45 — REGNUM Заявление официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о том, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Швеции Анн Линде (председатель ОБСЕ) молчанием ответили на видеоматериалы с действиями полиции во время протестов в России и на Западе, которые им предоставила российская сторона, вызвало обсуждение в интернете. Пользователи выразили своё мнение 7 февраля в социальной сети Facebook.

«Да они онемели просто от увиденного», — считает пользователь под псевдонимом «Дом Советов».

Многие пользователи не стали расстраиваться по поводу молчания со стороны западных политиков на видео с действиями силовиков. Они уверены, что ролик необходимо показывать всем иностранным злопыхателям, которым не нравится, как российская полиция работает на незаконных акциях протеста.

«Ну, наконец-то. И такие видео надо показывать на всех конференциях и встречах, посвящённых защите прав человека. Всем, кто хочет. Вернее тем, кто не хочет видеть разницу», — написала Зиновия С.

Некоторые комментаторы уверены, что политика двойных стандартов крепко вошла в обыденную «европейскую жизнь». Они считают, что на Западе уже никто и не пытается добиваться неких доказательств, а всё устроено вокруг того, чтобы любыми способами оказывать давление на Россию.

«Запад применяет двойные стандарты постоянно, а последнее время там вообще никто не заморачивается с доказательствами и сравнениями ситуации. Есть заказ — накат на Россию, в этом вся суть политики Запада в отношении России», — поделился своим мнением Александр Г.

Нашлись и те, кто призвал российский МИД предоставлять данный ролик каждому иностранному политику, кто требует от России соблюдения «демократических принципов и свободы слова».

«При встрече задать вопрос об этих роликах. Не получив ответа, просто молча уйти, пока не посмотрят и не выскажутся», — пишет Людмила В.

Напомним, 7 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» заявила о том, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Швеции Анн Линде (председатель ОБСЕ) молчанием ответили на видеоматериалы с действиями полиции во время протестов в России и на Западе.

По ее словам, в одной части ролика демонстрируется то, как участники незаконных акций провоцируют полицию в России, а в другой — как ведет себя полиция на Западе по отношению к участникам протестов.