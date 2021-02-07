Вашингтон, , 19:56 — REGNUM США и Китай не должны конфликтовать, несмотря на острую конкуренцию между Вашингтоном и Пекином, заявил президент Соединённых Штатов Джо Байден в интервью CBS.

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Байден рассказал, что когда он был вице-президентом США, он говорил председателю КНР Си Цзиньпину, что между двумя странами «не должно быть конфликта, но будет острая конкуренция».

«Я не собираюсь это делать (конфликтовать). Он (Си Цзиньпин) знает это, потому что тоже посылал сигналы», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля крупный китайский дипломат, экс-глава МИД и руководитель Комиссии ЦК КПК по международным делам Ян Цзечи призвал новую администрацию США перейти к сотрудничеству и контролю над разногласиями двух стран, чтобы нормализовать двусторонние отношения.

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