Киев, , 18:38 — REGNUM Слова президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера об исторической памяти и России вызвали в Киеве настоящий шок, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник.

«Упомянутые высказывания федерального президента относительно исторической памяти вызвали на Украине откровенное удивление и настоящий шок», — цитирует его агентство «Укринформ».

По его словам, Штайнмайер якобы подхватывает «навязываемый российской пропагандой нарратив» о том, что Берлин должен «искупить вину за варварские преступления нацистской оккупации только перед Россией». Приравнивание СССР к России — это «искажение истории», добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Штайнмайер интервью изданию Rheinische Post заявил, что Берлину важен «взгляд на очень изменчивую историю с Россией». Он напомнил, что 22 июня 2021 года будет 80 лет со дня нападения нацистской Германии на СССР, жертвами которого стали 20 млн человек в Советском Союзе.

Также Штайнмайер заявил, что после последовательного ухудшения отношений за прошедшие годы связи в сфере энергетики остаются чуть ли не последним мостом между Россией и Европой. Обе стороны должны задуматься, стоит ли разрушать полностью и бесповоротно этот мост.

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