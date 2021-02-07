Варшава, , 18:32 — REGNUM «Смешными просьбами» можно назвать требование Следственного комитета (СК) Белоруссии к Польше об экстрадиции создателя telegram-каналов Nexta Live и Nexta Степана Путило и его бывшего главного редактора Романа Протасевича. Об этом заявил сам Путило журналистам РБК.

Степан Путило youtube.com

«Это (требование Следственного комитета Белоруссии к Польше — прим. ИА REGNUM) абсолютно смешные просьбы… — сказал Путило. — Скорее всего, закончится ничем».

По его мнению, данные «просьбы об экстрадиции» останутся неудовлетворенными, так как в «демократических странах» действуют совершенно иные нормы.

В свою очередь, Протасевич заявил журналистам РБК, что в другой стране он живет уже пять месяцев, поэтому на его жизнь требование об экстрадиции никак не влияет.

Напомним, ранее начальник международно-правового отдела СК Белоруссии Михаил Вавуло в интервью изданию «Беларусь сегодня» сообщил, что СК Белоруссии направил польской стороне документы на экстрадицию Степана Путило и Романа Протасевича.

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