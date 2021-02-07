Москва, , 17:50 — REGNUM Жалующимся на низкие пенсии жителям Российской Федерации нужно вспомнить, как они жили в 90-е годы. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в эфире передачи «Соловьев LIVE» на YouTube.

Маргарита Симоньян Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

«Да, они (пенсии — прим. ИА REGNUM) маленькие, — сказала Симоньян. — Но они на порядок больше, чем были».

По ее словам, без потрясений нужно дать России развиваться, тогда и пенсии будут расти.

Симоньян напомнила, что в 90-е годы жителям страны пенсии вообще не платили, «про это вы забыли?»

Напомним, 29 января на сайте Пенсионного фонда России (ПФР) было опубликовано сообщение, согласно которому в России с 1 февраля проиндексируют социальные выплаты.

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