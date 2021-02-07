7 февраля 2021 | Время чтения 8 мин

Ариф Асалыоглу, , 21:05 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Турции предлагают инвестировать по исламским принципам

Как передает газета Cumhuriyet, выступавшие с докладом о финансировании проекта городской трансформации перед Комиссией по землетрясениям Великого народного собрания Турции ученые предложили использовать исламские принципы. Речь идет об «облигациях по законам шариата» — «сукук», где запрещено начисление процентов и инвестор получает фиксированный беспроцентный доход. Профессор Стамбульского университета цивилизаций Сейфеттин Эрдоган предложил применить их в Турции, напомнив, что многие страны в последнее время применяют исламские финансовые инструменты в качестве основных инвестиционных ресурсов.

Реджеп Тайип Эрдоган Tccb.gov.tr

ЕСПЧ обнародовал черный список

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, отчет за 2020 год, опубликованный Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ), охарактеризовал положение дел касательно защиты прав человека в Турции. Согласно данным, Турция снова стала той европейской страной, где свобода слова была нарушена больше всего. Согласно данным ЕСПЧ, выросло число заявок, апеллирующих к статье Европейской конвенции по правам человека о праве на справедливое судебное разбирательство. Отмечено, что в последнее время решения ЕСПЧ относительно Турции затрагивают нарушения в отношении таких известных личностей, как Селахаттин Демирташ, Осман Кавала и Атилла Таш.

Заявление Мазлума Кобани о новых американских властях

Как следует из сообщения новостного агентства Mezopotomya Ajansı, командующий Сирийскими демократическими силами (СДС) Мазлум Кобани в интервью для программы «Аль-Хадат» телеканала «Аль-Арабия» сделал следующее заявление: «Будет разработана совместная программа между новой администрацией США и СДС». Кобани, который организовал с американскими военными совместную операцию против группировки ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии, отметил, что избрание Джо Байдена президентом США дало ему большую надежду на реалистичное урегулирование сирийского кризиса. Также Кобани сказал, что продолжаются координационные действия с Россией. Но добавил, что «балансировать между Вашингтоном и Москвой всегда было достаточно сложно».

Мазлум Кобани Voice of America

Безвизовый и беспаспортный режим между Азербайджаном и Турцией

Согласно телеканалу FOX TV, Национальным собранием Азербайджана было принято соглашение, позволяющее перемещаться между Азербайджаном и Турцией, имея лишь внутренние документы, удостоверяющие личность. На пленарном заседании Национального собрания Азербайджана также был обсужден «меморандум о стратегическом сотрудничестве между Азербайджаном и Турцией в сфере СМИ». Депутатами был одобрен меморандум о взаимопонимании, предусматривающий создание «общей медиаплатформы», которая будет эффективно работать в рамках совместной скоординированной деятельности азербайджанских и турецких СМИ.

«Были обсуждены и сложные вопросы»

Согласно новостному порталу Ahval News, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, который выходил на связь с Багдадом и Эрбилем в ходе обсуждения возможной военной операции в Синджаре и Северной Сирии, посетил Берлин. Акар встретился с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которая по итогам переговоров призвала все стороны использовать возможность диалога в Восточном Средиземноморье. Она также добавила, что были обсуждены и сложные вопросы. Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Турция является важным союзником по НАТО, отметив, что диалог и сохранение баланса между двумя союзными странами — Германией и Турцией — жизненно важны для Североатлантического союза. По словам немецкого министра, стабильность на юго-восточном фланге НАТО затрагивает интересы обеих стран. Отметив, что обе страны участвуют в таких миссиях, как КФОР в Косово и «Решительная поддержка» в Афганистане, Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что Турция «является надежным и близким партнером, который вносит большой вклад в безопасность Европы».

Хулуси Акар и Аннегрет Крамп-Карренбауэр Bmvg.de

Волна задержаний студентов

Как сообщает газета Karar, в Турции продолжаются протесты против ректора Босфорского университета Мелиха Булу, назначенного турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. В адрес ректора звучат обвинения в том, что его докторская диссертация является плагиатом, и в том, что он назначен «доверенным ректором». Полиция отвечает ростом задержаний, схвачены уже более 220 студентов. Общественность реагирует на произвол против студентов лозунгами: «Отпустите наших детей! Нет гневу!» Активность полиции замечена в ходе демонстраций, которые проводились в Анкаре и в районе Кадыкёй в Стамбуле. Правоохранители применили перцовые аэрозоли, использовали пластиковые пули и дубинки. В социальных сетях распространяют записи задержаний и реакций на это граждан.

Грубое вмешательство полиции в Измире

Как следует из статьи газеты BirGün, турецкая полиция вмешалась в акцию солидарности со студентами Босфорского университета, которую планировали провести перед культурным центром Асанджак Тюркан Сайлан в Измире. Полицейские применили перцовый аэрозоль, чтобы разогнать собравшихся людей. Задержаны около 50 человек. Депутат оппозиционной Республиканской народной партии от округа Измир Махир Полат, который присутствовал при этом, заявил в интервью: «Мы хотели выдать пресс-релиз в поддержку Босфорского университета. Полиция начала применять насилие на ровном месте, без повода. Они целенаправленно бросались на нас. Я тоже пострадал. Они применили силу ко мне, хотя знали, что я являюсь депутатом. Они использовали перцовый аэрозоль. Это позор для всей страны».

Турецкие полицейские Voice of America

Международное сообщество негодует

Согласно турецкой редакции Deutsche Welle, международное сообщество отреагировало на действия турецкого правительства в ответ на акции против назначения Мелиха Булу на пост ректора Босфорского университета. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека выступило со следующим заявлением: «Мы призываем к немедленному освобождению всех студентов и протестующих, задержанных за участие в мирных демонстрациях, и требуем от полиции прекратить чрезмерное применение силы». Представитель Госдепартамента США Нед Прайс сказал, что американская администрация обеспокоена задержанием студентов и решительно осуждает разжигание ненависти к сексуальным меньшинствам. Председатель Комитета по правам человека и гуманитарной помощи Бундестага Гюде Йенсен отметила следующее: «Студенты Босфорского университета проводят акции протеста во имя сохранения научной свободы в Турции. Эрдоган отправляет водометы и вооруженных полицейских и прикрывается антипатией к ЛГБТ. Но мы на стороне демонстрантов». Депутат от Партии зеленых Германии Джем Оздемир выступил с заявлениями, критикующими действия против участников протестных акций.

Первые контакты на высшем уровне

Как следует из публикации газеты Sözcü, между Анкарой и новой администрацией США состоялись первые контакты на высоком уровне. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын провел часовой телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Во время разговора были обсуждены вопросы двусторонних отношений между Турцией и США, которые в основном касались Сирии, Ливии, Восточного Средиземноморья, Кипра, Афганистана, Нагорного Карабаха, а также пандемии коронавируса и климата. Была подчеркнута необходимость укрепления отношений между Анкарой и Вашингтоном, тесного контакта по всем вопросам, эффективного использования каналов для конструктивного сотрудничества и диалога. В ходе обсуждения проблемы политического урегулирования в Сирии и Ливии была подчеркнута необходимость проведения эффективной и совместной борьбы против деятельности всех видов «террористических» группировок. Также была упомянута недавняя ситуация в Идлибе. Говорилось о необходимости конкретных и срочных мер по борьбе с нестабильностью и гуманитарным кризисом, который возникает в результате новой волны беженцев в регионе. В завершение разговора было подчеркнуто, что необходимо приложить совместные усилия для разрешения вопросов, которые вызвали разногласия между двумя странами: С-400, истребители F-35 и цели устойчивого развития.

Откровения о «перевороте 15 июля»

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу принял участие в программе Джандаша Толги под названием «Ышык» (свет) на канале Haber Global, где выступил с поразительным откровением. Сойлу сказал: «Оставят ли вас в покое те, кто совершил попытку переворота 15 июля? Это дело рук ФЕТО (подразумевается движение «Хизмет»)? Нет, 15 июля попытка переворота была совершена не ФЕТО. Они (те, кто причастен к этому на самом деле) не оставят вас в покое. Но если вы твердо стоите на ногах, то сможете выстоять. Все просто». Эти слова Сойлу вызвали вопросы. Такое откровение было расценено как новое признание Анкары, которая изменила внешнюю политику Турции, что после попытки государственного переворота привело к напряженности в отношениях с западными странами и беззаконию.

США: «Мы не причастны к перевороту»

Согласно TR724, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс опроверг заявление Сойлу о том, что Вашингтон причастен к попытке государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года. «США не имели никакого отношения к попытке государственного переворота в Турции в 2016 году и сразу выступили с критикой относительно того, что произошло», — сказал Прайс в своем письменном заявлении. Он добавил: «Заявления высокопоставленных турецких чиновников об обратном не соответствуют действительности». Высказано мнение, что «эти заявления и другие необоснованные и безответственные утверждения о том, что США несут ответственность за инциденты в Турции, несовместимы с союзничеством Турции по НАТО и статусом стратегического партнерства». Ранее министр внутренних дел Турции заявил, что за попыткой государственного переворота стоят США.

Протест в Стамбуле против военного переворота Maurice Flesier

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Глава Партии будущего Ахмет Давутоглу встретился с послом России в Турции Алексеем Ерховым. Давутоглу заявил, что были обсуждены двусторонние отношения и региональные вопросы.

Европейский суд по правам человека, вынесший решение о «немедленном освобождении» бывшего сопредседателя Демократической партии народов Селахаттина Демирташа, начал второе разбирательство.

Ракетный эсминец ВМС США USS Porter вошел в Черном море, пройдя через Стамбульский пролив, для участия в учениях, запланированных на Украине.

В этом году, как и в прошлом, в казну турецкого фонда «Маариф» было переведено 1,5 миллиарда турецких лир (около 200 миллионов долларов), направленных на передачу прав на школы движения «Хизмет», работающих в других странах.

Европейский суд по правам человека рассматривает иски против официальной Анкары по обвинению в нарушении прав 169 судей и прокуроров, отстраненных от своих обязанностей до попытки государственного переворота в Турции 15 июля.

Институт статистики Турции объявил, что население Турции достигло 83 миллионов 614 тысяч 362 человек. По состоянию на 31 декабря 2020 года численность населения выросла на 459 365 человек.