Москва, , 17:17 — REGNUM На предоставленные российской стороной видеоматериалы с действиями силовиков во время несанкционированных акций в Российской Федерации и на Западе промолчали глава европейской дипломатии Жозеп Боррель и глава МИД Швеции Анн Линде (председатель ОБСЕ), которые недавно находились в Москве. Об этом заявила в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Жозеп Боррель European Parliament

«Дали мы (власти РФ — прим. ИА REGNUM) им (Боррелю и Линде — прим. ИА REGNUM) посмотреть, — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства. — … Ничего, кроме молчания, мы в ответ не получили».

По ее словам, у западных партнеров «просто не может быть» аргументов, поэтому было «просто молчание».

Захарова отметила, что в одной части ролика демонстрируется то, как участники незаконных акций провоцируют полицию в России, а в другой — как ведет себя полиция на Западе по отношению к участникам протестов.

Как передавало ИА REGNUM, 6 февраля глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе заявил, что 22 февраля 2021 г. главы МИД стран ЕС обсудят на заседании отношения с Россией.

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