Москва, , 16:31 — REGNUM Высылка европейских дипломатов из России, которые принимали участие в незаконных акциях, является вынужденной мерой. Об этом в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» заявила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова.

«К сожалению, (власти России — прим. ИА REGNUM) были вынуждены применять меры (выслать дипломатов Германии, Швеции и Польши)», — заявила представитель внешнеполитического ведомства.

По ее словам, Москва была вынуждена отреагировать на вмешательство во внутренние дела государства со стороны дипломатов стран Евросоюза.

Как передавало ИА REGNUM, 5 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен на своей странице в социальной сети сообщил, что Вашингтон осуждает высылку из РФ дипломатов Германии, Швеции и Польши, которые «наблюдали» за проходившими несогласованными акциями в Москве в январе.

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