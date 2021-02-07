Белград, , 16:25 — REGNUM Президент США Джо Байден 7 февраля поздравил лидера Сербии Александра Вучича с предстоящим Днем государственности и призвал сербского коллегу признать независимость Косово и Метохии.

«Мы (США) оказываем непоколебимую поддержку Сербии в процессе евроинтеграции и поощряем принятие вами трудных решений для достижения этой цели — включая проведение необходимых реформ и достижение всеобъемлющего соглашения о нормализации с Косово, которое сфокусировано на взаимном признании», — цитирует телеканал РТС слова Байдена.

В письме также упоминается развитие экономического сотрудничества между США и Сербией, совместная работа над сохранением региональной стабильности и продвижением демократических ценностей. Байден в том числе напомнил о том, что две страны были союзниками в двух мировых войнах.

День государственности в Сербии отмечается 15 февраля. В этот день в 1804 году было поднято первое сербское восстание против турецкого ига под руководством Карагеоргия (Георгия Петровича). Кроме того, в тот же день в 1835 году была принята так называемая Сретенская конституция, написанная Димитрием Давидовичем — первая демократическая Конституция Сербии, отмененная вскоре под давлением Порты, Австрии и России.