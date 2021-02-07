Екатеринбург, , 15:53 — REGNUM Предупреждение частной компании в Екатеринбурге в связи с организацией массовой акции в поддержку президента РФ Владимира Путина, которые выпустило Министерство общественной безопасности Свердловской области, вызвало реакцию в интернете. Граждане выразили своё отношение 7 февраля в социальной сети Facebook.

«Вот теперь вообще не понятно: что должен делать правильный гражданин?!», — задаётся вопросом Дмитрий Я.

Некоторые пользователи пришли к мнению, что данная акция не имела ничего общего с нарушением законодательства Российской Федерации. Люди уверены, что Министерство безопасности региона переусердствовало.

«Екатеринбургские власти, по-моему, переусердствовали. Это тот случай, когда инициатива наказуема», — поделился своим мнением Artem D.

Другие указали на то, что многие организаторы незаконных акций протеста в Екатеринбурге попросту избежали какого-либо наказания. Люди уверены, что Министерству необходимо более тщательно отслеживать массовую активность на улицах Екатеринбурга.

«А что они молчали, когда навальнята устраивали акции? Что-то никому из них никакого предупреждения не вынесено», — считает Валентина Ц.

Тем не менее, многие граждане оказались совершенно не возмущены предупреждением. Они призвали впредь организаторам учесть свои ошибки и в следующий раз собирать подобные акции согласно требованиям законодательства.

«Ну, что? Раз уж мы законопослушные, то массовые акции проведём тогда, когда будет можно. А пока примем к сведению эти рекомендации и не станем уподобляться кое-кому. Всё нормально! Возмущаться нет причины», — пишет Анна Р.

Напомним, 6 февраля Министерство общественной безопасности Свердловской области выпустило предупреждение частной компании в Екатеринбурге в связи с организацией массовой акции в поддержку президента РФ Владимира Путина.