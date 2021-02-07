Стокгольм, , 15:25 — REGNUM Лидер ведущей оппозиционной партии в шведском Риксдаге Ульф Кристерссон считает, что правительство Швеции должно ответить на действия Москвы по высылке трех европейских дипломатов. Об этом со ссылкой на заявление политика в социальной сети Facebook сообщила газета Aftonbladet.

На своей странице в Facebook лидер «Умеренных» заявил, что Швеция вместе с Польшей и Германией должны решительно ответить на действия России.

«За нарушение международного права должны быть некие последствия. Единственным разумным ответов является высылка российских дипломатов из наших стран», — заявил Кристерссон.

5 февраля министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата сотрудников шведского, польского и немецкого посольств. Трое дипломатов обвиняются в участии в несогласованных акциях протеста, прошедших в российских городах.

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