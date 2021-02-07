Стокгольм, , 15:25 — REGNUM В своем заявлении государственному новостному агентству TT (Tidningarnas Telegrambyrå) премьер-министр Швеции Стефан Лёвен решительно осудил действия Российской Федерации по высылке трех европейских дипломатов.

В своем заявлении премьер — министр Лёвен подчеркнул, что действия России могут привести к ответным мерам.

«Я решительно осуждаю необоснованное решение России выслать нескольких дипломатов ЕС, в том числе шведского дипломата … Дипломат отлично выполнил свою работу в соответствии с действующими правилами. Правительство Швеции категорически отвергает утверждения, что это не соответствует действительности», — заявил Лёвен.

5 февраля министерство иностранных дел России объявило персонами нон-грата сотрудников шведского, польского и немецкого посольств.

Читайте развитие сюжета: В Швеции призвали к ответным действиям на высылку дипломатов из России