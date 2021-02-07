Киев, , 14:36 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о солидарности Украины с белорусскими оппозиционерами, которых глава украинского внешнеполитического ведомства отождествил со всем белорусским народом. Об этом украинский министр написал 7 февраля в своем микроблоге в Twitter.

«Украина подтверждает свою солидарность с белорусским народом в его стремлении построить действительно независимую, суверенную, демократическую и европейскую Беларусь, которую не будет поглощать Россия», — написал он.

Он также добавил, что белорусы должны иметь право решать своё будущее.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-президент Европейского парламента Никола Бир предложила ввести санкции против представителей судебной, а также правоохранительной системы Белоруссии ввиду недостаточности персональных санкций в отношении отдельных представителей силовых структур.

Отметим, ранее бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила 7 февраля международным днем солидарности с Белоруссией.