Москва, , 14:26 — REGNUM Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает, что к 14 февраля первая в мире вакцина от коронавируса SARS-CoV-2 — «Спутник V» будет одобрена к применению в 25 государствах. Об этом сегодня, 7 февраля, заявил руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев.

Аргентинский врач держит вакцину «Спутник V» (сс) Argentina.gob.ar

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«К концу следующей недели мы ожидаем, что всего 25 регуляторов, 25 стран одобрят нашу вакцину», — сказал Дмитриев.

Стоит отметить, что на сегодняшний день российская вакцина «Спутник V» одобрена в двух десятках стран, а 21-м государством, которое разрешило вакцину к применению, стала Мьянма, где совсем недавно произошел очередной военный переворот.

Напомним, что российская вакцина «Спутник V» по итогам третьей фазы клинических испытаний показала очень хорошую эффективность — 91,6%. На данный момент обработаны анализы почти 20 тысяч добровольцев, которые были вакцинированы «Спутником V» в рамках третьей фазы клинических испытаний.

Ранее Дмитриев заявил, что в России к концу июня смогут привиться от коронавируса все те, кто этого сами захотят. Даже в Евросоюзе и США это будет возможно разве что к октябрю 2021 года.