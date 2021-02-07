Киев, , 14:19 — REGNUM Гражданскую жену депутата Рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Тараса Козака Наталию Лавренюк внесли на Украине в базу «Миротворец». Страница Лавренюк ранее была размещена на сайте «Миротворца».

В базе «Миротворца» женщина значится как «пособник российских оккупантов» и ей в «вину» вменяется «финансирование российских оккупантов», так как Лавренюк по информации базы якобы является бенефициарным собственником ООО «НЗНП Трейд», которая осуществляет геологическое изучение, разведку и добычу нефти на территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

По информации сотрудников «Миротворца» у Наталии Лавренюк и Тараса Козака якобы есть общий ребенок, а в 2015 году женщина получила паспорт гражданки Российской Федерации.

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Напомним, ранее в отношении гражданина Украины, депутата Рады Тараса Козака, а также трех телеканалов, владельцем которых он является, были введены санкции, повлекшие за собой прекращение вещания этих каналов. Речь идет о трех оппозиционных каналах — NewsOne, ZIK и «112 Украина».