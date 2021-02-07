Минск, , 14:18 — REGNUM Вице-президент Европейского парламента Никола Бир выступила за введение санкций против белорусских судей. Об этом она заявила 6 февраля в ходе онлайн-конференции «Солидарность с Белоруссией», сообщает «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент).

По словам вице-президента Европейского парламента персональных санкций против представителей силовых структур Белоруссии недостаточно.

«Мы должны распространить их на представителей судебной и правоохранительной системы, сторонников [президента Белоруссии Александра] Лукашенко», — настояла Бир.

Она также заявила о необходимости поиска европейскими странами баланса между давлением и взаимодействием с властями Белоруссии.

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии и формальный лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская со своей стороны заявила о том, что для давления на белорусскую власть, которую она назвала «режимом», необходимо ввести эффективные санкции против «кошельков» так называемого режима, силовиков, «пропагандистов» (видимо имеются ввиду представители государственных средств массовой информации — ИА REGNUM), а также тех, кто принимал участие в «фальсификации выборов», и тех, кто «сейчас незаконно судит белорусов».

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