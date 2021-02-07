Берлин, , 13:33 — REGNUM Министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что строительство газопровода «Северный поток — 2» никак не связано с ситуацией вокруг российского оппозиционного блогера Алексея Навального. Об этом Альтмайер заявил в интервью газете Bild am Sonntag, опубликованном сегодня, 7 февраля.

По словам германского министра, нужно разделять вопросы многолетних экономических отношений и совместных проектов, которые существуют между Россией и Германией, и серьезные нарушения прав человека, которые якобы имеют место в России.

«Один вопрос — это существующие на протяжении десятилетий экономические отношения и экономические проекты, реализуемые компаниями, другой — серьезные нарушения прав человека и наша реакция на это», — сказал Альтмайер.

Чиновник напомнил, что решение о строительстве «Северного потока — 2» было принято много лет назад и сейчас его уже не отменить. Даже если допустить, что «Северный поток — 2» не будет достроен, то Россия все равно не станет автоматически продавать меньше газ, так как все равно эксплуатируются газопровод «Северный поток — 1» и газопровод через Украину. Но вот с отказом «Северного потока — 2» германские компании потеряют огромные инвестиции.

«В связи с этим я срочно рекомендую вести предметную дискуссию», — подчеркнул Альтмайер.

Что касается ситуации с Навальным, то германский министр сказал, что вполне представляет себе «ясные ответ» на эти инциденты, но ответ этот может быть заявлен только на уровне всего Евросоюза, а не его отдельных стран.