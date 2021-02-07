Минск, , 12:48 — REGNUM На территории Российской Федерации задержаны четверо организаторов массовых беспорядков в Белоруссии в августе 2020 года. Об этом сегодня, 7 февраля, начальник международно-правового отдела Следственного комитета Белоруссии Михаил Вавуло.

По его словам, четверо белорусских граждан, которые в августе 2020 года активно участвовали в массовых беспорядках и оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании.

Напомним, что акции протеста прозападной оппозиции в Белоруссии начались после президентских выборов в республике, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Временами протесты переходили в массовые беспорядки и жесткие столкновения с силовиками. Сейчас протесты поутихли, но брожение в белорусском обществе продолжается.

По словам Вавуло, российские правоохранители по запросу Белоруссии задержали четверых организаторов беспорядков. Сейчас официальный Минск направил документы в Москву с запросом на экстрадицию. Запрос на экстрадицию рассматривается российскими властями.