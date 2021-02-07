7 февраля 2021 | Время чтения 10 мин

Владимир Сергеев, , 14:44 — REGNUM В минувшую пятницу (5 февраля) исполнился год с момента создания «Международного альянса за свободу вероисповедания» (International Religious Freedomor Belief Alliance). За год в международную политическую структуру по вопросам вероисповедания вступили 32 государства, в их числе Греция, Грузия, Болгария, Украина. Инициатива создания IRFBA принадлежит Государственному департаменту США, а точнее, команде теперь уже бывшего государственного секретаря Майка Помпео. Очевидно, что Белоруссия, Сербия и другие страны, где остаются сильные связи с РПЦ, в альянсе участия не принимают. Создание структуры, одной из задач которой является формирование единой и выгодной Западу позиции по важным религиозным вопросам, является не единственным проектом бывшей администрации США в поддержку создания на Украине новой Церкви.

Филарет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В начале января Майк Помпео через социальные сети подводил итоги внешней политики, достигнутые за время президентства Дональда Трампа. Рассказывая об успешных проектах, политик указал, что Госдеп принимал непосредственное участие в продвижении ПЦУ. В своем Twitter 4 января Майк Помпео написал, что Вашингтон «действовал против России на многих фронтах, включая свободу вероисповедания», отметив, что Госдепартамент всесторонне поддерживал признание украинской независимой Церкви. Заявление госсекретаря почти совпало по времени с годовщиной предоставления Константинополем томоса об автокефалии (6 января 2019 г.).

Принимая в расчет, что получению томоса предшествовала череда подготовительных мероприятий, напомним, что продвижение идеи раскольничества на территории современной Украины началось еще до распада СССР. В течение нескольких десятилетий наряду с канонической Украинской православной церковью Московского патриархата (УПЦ МП) в стране действовали Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) — две независимые от официальной Церкви структуры, в результате слияния которых в 2018 — 2019 годах была образована ПЦУ.

Томос об автокефалии в Софии Киевской President.gov.ua

Что касается УАПЦ, зарождение организации началось в 1989 году, и объясняется усилившимися сепаратистскими настроениями на западе Украины. Как в начале 90-х, так и на момент реорганизации в ПЦУ, более 80% прихожан УАПЦ являлись жителями трех областей (Львовская, Тернопольская и Иваново-Франковская — Прим. Авт.). К началу 2019 года доля сторонников УАПЦ не превышала 3%.

Другая организация — УПЦ Киевского патриархата — к 2019 году насчитывала, по различным данным, 20−25% прихожан. Неканоническую церковь образовали в 1992 году по инициативе Киевского митрополита Филарета (Денисенко), стремившегося к полной независимости от РПЦ. Уже тогда церковная авантюра митрополита-раскольника получила поддержку со стороны политического руководства, в том числе первого президента Леонида Кравчука.

Таким образом, украинское раскольничество ведет начало со времени образования Украины как государства. Как уже отмечено, роль в этих процессах политических сил является далеко не последней, и речь не только о местных элитах, но и об их иностранных партнерах.

Продолжая разбирать подготовительные мероприятия, тема раскольничества в истории независимой Украины имела «прорывные периоды». Одним из таких временных промежутков стало президентство Виктора Ющенко. Так, в августе 2006 года в ходе круглого стола, где обсуждались принципы обеспечения национальной безопасности, Виктор Ющенко назвал каноническую Украинскую православную церковь (УПЦ МП) угрозой для государства. Впоследствии журналисты выяснили, что текст резонансного выступления помощники Ющенко готовили вместе с представителями посольства США на Украине.

Джордж Буш — младший и Виктор Ющенко (сс) White House. Eric Draper

Также в 2006 году произошел громкий скандал вокруг выступления главы Всеукраинского конгресса украинцев Аскольда Лозинского. Во время одного из мероприятий в Киеве Лозинский высказался против деятельности РПЦ на Украине, добавив, что каноническая УПЦ Московского патриархата подчинена России и имеет отношение к Украине только из-за названия. Чтобы понимать уровень политизированности ситуации, Всеукраинский конгресс был создан в конце 60-х годов в Нью-Йорке, структура финансируется на деньги американской администрации, а сам господин Лозинский является гражданином США. Так или иначе, комментируя инцидент, Виктор Ющенко поддержал американского провокатора, заявив, что подписывается под каждым его словом.

Подытоживая роль Ющенко в церковном расколе, в начале 2007 года он первым, будучи главой государства, выдвинул идею создать свою Церковь.

Как известно, с приходом Виктора Януковича процессы церковного разделения замедлились, но все, что раскольникам не удалось сделать при Януковиче, было компенсировано с избытком при Порошенко. В частности, усиление позиций радикальных движений неонацистского толка стало одним из итогов насильственного перехода власти к новому президенту в 2014 году. Для канонической украинской церкви это обернулось захватом приходов, погромами храмов, нападениями на православных священников и другими провокациями, на которые никак не реагировал Киев. При этом сам Порошенко стал активно демонстрировать интерес к созданию своей Церкви ближе к концу срока. В апреле 2018 года президент-кондитер провел встречу с патриархом Константинопольским Варфоломеем, по итогам которой заявил, что «Украина как никогда близка к получению томоса». В декабре 2018 года на так называемом Объединительном соборе раскольниками была достигнута договоренность о слиянии и создании одной Церкви, а 6 января 2019 года Константинополь поддержал это решение.

Священник на Майдане (сс) Ivan Bandura

Как и во время президентства Ющенко, усилия Порошенко по продвижению своей Церкви поддерживали заокеанские агенты влияния, главным образом Государственный департамент. Например, в апреле 2018 года посол США в Греции Джеффри Пайетт (с 2013 по 2016 год исполнял обязанности посла США на Украине — Прим. Авт.) нанес визит в резиденцию Константинопольского патриарха. Примечательно, через некоторое время у представителей РПЦ начались проблемы с выездом в Грецию. Также с 24 по 27 июля 2018 года в Вашингтоне впервые в истории прошло министерское международное совещание, посвященное вопросам религиозной свободы. Наконец, 11 сентября того же года посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк совершил визит в Киев, где провел переговоры с Петром Порошенко. По итогам встречи с американским представителем, пресс-служба президента Украины опубликовала сообщение о безоговорочной поддержке США стремлений Киева к автокефалии.

С учетом недавних перестановок в администрации США добавим, что в сентябре 2018 года 46-й президент США Джо Байден встречался с главой непризнанной УПЦ Киевского патриархата Филаретом (Денисенко), где также поддержал идею создания ПЦУ.

Учитывая, что Вашингтон имеет политические и финансовые инструменты влияния на Константинополь, очевидно, озвученная в США поддержка за несколько месяцев до предоставления Киеву автокефалии Константинопольским патриархатом была принята к сведению. Впрочем, официальное признание лишь завершило один из этапов работы по отделению Украинской православной церкви от русского православного мира. В настоящее время главной задачей, которая стоит перед прозападными политиками Украины, американскими агентами влияния и другими заинтересованными лицами, остается легализация статуса ПЦУ.

Джо Байден и Варфоломей Obamawhitehouse.archives.gov

За два года украинскую церковь признали четыре из пятнадцати канонических православных церквей. Помимо Вселенского патриархата, это Элладская (Греческая) и Кипрская церкви, а также Александрийский патриархат. При этом в открытых источниках множество фактов и заявлений о том, что почти весь Александрийский патриархат содержится на пожертвования Греции, США и Кипра, что во многом делает архиереев зависимыми от интересов своих «жертвователей».

Что касается позиции по ПЦУ Греческой церкви, данный вопрос обсуждался в ходе переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы МИД Греции Никоса Дендиаса (6 ноября 2019 г.). Как подчеркнул российский политик, США продвигают раскол в православном мире, и в настоящее время их «работа проводится почти со всеми православными церквями». Очевидно, греческий коллега был в курсе о мероприятиях, проводимых представителями США.

В 2019 году посол США в Греции Джеффри Пайетт регулярно участвовал в дискуссиях на религиозную тему. Например, осенью 2019-го дипломат был участником семинара «Религия в современном мире», где большую часть своего выступления посвятил новой Церкви на Украине. Также решению элладского архиепископа Иеронима о признании ПЦУ (29 октября 2019 г.) предшествовал визит в Грецию госсекретаря Майка Помпео, «который особо и не скрывал, что среди вопросов, которые он там решал, был и этот».

Возвращаясь к годовщине «Международного альянса за свободу вероисповедания», кроме работы с православными странами, другим инструментом поддержки США церковных процессов на Украине является переключение внимания международной общественности с нарушений прав православных украинских верующих на другие религиозные темы. Так, во время недавних протестов в Белоруссии альянс обвинил белорусские власти в ущемлении Римско-католической церкви.

2-й Архиепископ — митрополит Минско-Могилёвский Тадеуш Кондрусевич (сс) Raviaka Ruslan

Также обращают внимание отчеты американских проправительственных организаций по нарушениям прав свободы вероисповедания. Одной из авторитетных структур по подготовке этих докладов считается Комиссия США по международной религиозной свободе (United States Commission on International Religious Freedom). Отметим, в красном списке стран «особой озабоченности» USCIRF за 2019 год оказались Китай, Иран, Индия, а также Россия где, по мнению авторов, есть проблемы с Северным Кавказом, крымскими татарами и жесткой политикой в отношении представителей экстремистской организации «Свидетели Иеговы» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Интересно, что Украины не оказалось даже в желтом списке стран для «специального наблюдения».

Нужно сказать, что после предоставления томоса об автокефалии к весне 2019 года под юрисдикцию ПЦУ перешли 500 приходов. По словам предстоятеля канонической УПЦ МП митрополита Онуфрия, из 500 общин добровольно примкнули к раскольникам только 42 прихода. Сообщается, что насильственная приватизация проходила по двум сценариям. В первом варианте чиновники приписывали к общине посторонних людей, которые голосовали за переход под юрисдикцию ПЦУ. Во втором случае использовались радикальные группировки, устраивавшие погромы и рейдерские захваты храмов в Одесской, Черниговской, Сумской и других областях. Вероятно, по веским причинам в отчетах американских организаций, осуществляющих мониторинг, данные факты не были отражены.

Отмечается, что действующий президент Украины Владимир Зеленский дистанцировался от религиозных проектов предшественника. В первую очередь, нужно упомянуть, что переходы православных храмов под юрисдикцию новой Церкви за 1,5 года были единичными случаями (перешли менее 40 общин). Добавим, что из четырех признавших ПЦУ православных церквей в 2020 году признание было получено только от Кипрской церкви.

Несмотря на явный спад в этом вопросе, с избранием Байдена лидеры украинских раскольников стали чаще говорить о скором начале второй волны признания их Церкви. В январе в интервью одному из украинских телеканалов так называемый митрополит ПЦУ Епифаний (Думенко) заявил, что в ближайшее время его Церковь могут признать Грузинская, Иерусалимская, Румынская, Албанская и Болгарская православные церкви.

Варфоломей вручает томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополиту Епифанию, предстоятелю Православной церкви Украины President.gov.ua

Кроме того, Епифаний заявил о планах добиться приезда на 30-летие независимости Украины (24 августа 2021 г.) Вселенского патриарха Варфоломея, что могло бы усилить международные позиции украинского автокефального проекта. Очевидно, поддержку в этом вопросе Киеву может оказать новый американский лидер Джо Байден, избрание которого для украинских раскольников выгодно со всех направлений.

С одной стороны, 46-й американский лидер после «майданных событий» курировал Украину и имеет тесные связи с местной верхушкой. Правда, в основном эти связи были наработаны Байденом с командой Петра Порошенко, взгляды которого на церковную тему не всегда поддерживаются окружением действующего президента Зеленского. Однако, учитывая степень влияния Вашингтона на Украину, это говорит лишь о том, что политический курс при Зеленском начнет перестраиваться на рельсы, которые были при Порошенко и будут интересны Байдену. В противном случае новая американская администрация начнет его перестраивать самостоятельно.

С другой стороны, необходимо принимать во внимание дружеские отношения Джо Байдена с Константинопольским патриархатом. Во время отсутствия конфликтов в православном мире этот факт мог бы играть на руку, в том числе и для русской Церкви, но на фоне конфронтации и конкуренции РПЦ и Константинопольского патриархата лишь подтверждает слова украинских раскольников о приближении в стране второй волны церковного передела.