7 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

На проходившем 5 февраля в пресс-центре ИА REGNUM Круглом столе «К новому этапу российско-японских отношений» был затронут малоизвестный в нашей стране факт о готовности японского генералитета летом 1945 года в обмен на невступление СССР в войну против Японии передать Советскому Союзу в качестве рабочей силы солдат Квантунской армии (группы армий).

Анатолий Кошкин, , 14:36 — REGNUM На проходившем 5 февраля в пресс-центре ИА REGNUM Круглом столе «К новому этапу российско-японских отношений» был затронут малоизвестный в нашей стране факт о готовности японского генералитета летом 1945 года в обмен на невступление СССР в войну против Японии передать Советскому Союзу в качестве рабочей силы солдат Квантунской армии (группы армий).

Японская армия Иван Шилов © ИА REGNUM

Факт этот даже в Японии известен лишь узкому кругу специалистов. В то время как в этой стране пленение и содержание в лагерях военнопленных солдат и офицеров Квантунской армии на советской территории с использованием их для восстановления разрушенной в годы войны экономики нашей страны, именуется не иначе как «преступление Сталина» и давно, наряду с выдуманной «проблемой северных территорий», стала предметом антисоветской, а ныне антироссийской пропаганды. Хотя автор этих строк не раз затрагивал данную тему в своих исследованиях и статьях, учитывая проявленный к ней интерес российских СМИ, видимо, есть необходимость вернуться к событиям 75-летней давности.

Ветераны Квантунской армии, которая в августе 1945 года капитулировала перед Красной армией, объединены в Японии в так называемую «Всеяпонскую ассоциацию насильственно интернированных». «Нас правильнее называть не пленными, а интернированными, — заявлял ее исполнительный председатель Ясудзо Аоки, — ведь мы были направлены в Сибирь временно. Там мы трудились без гроша и хотели бы получить плату за свой труд». По сути дела, ассоциация требует приравнять своих членов к насильственно угнанным в фашистскую Германию на принудительные работы советским гражданским лицам, кстати, в основном, молодым женщинам.

В международном праве интернированием считается принудительное задержание одним воюющим государством граждан (а не военнослужащих — А. К.) другого воюющего государства или нейтральным государством — военнослужащих воюющих стран. После официального объявления войны Японии ее военнослужащие, попавшие в советский плен, вне всякого сомнения, являлись «лицами, принадлежащими к вооруженным силам воюющей стороны… оказавшимися во власти противника». В соответствии с международным правом статус военнопленных сохранялся за ними и по окончании военных действий.

Репатриированные японские солдаты, возвращающиеся из Сибири, ждут, чтобы сойти с корабля на берег. Майдзуру, префектура Киото, Япония, 1946 год

Но постепенно в Японии этот статус «переосмыслили»: оказывается, солдаты Квантунской армии сложили оружие не потому, что потерпели поражение на поле боя и сдались на милость победителя, а лишь потому, что подчинились приказу своего императора. Раз так, то они не военнопленные…, а «граждане, насильственно угнанные в чужую страну». Отсюда японское толкование «интернирования», которое теперь включено и в школьные учебники.

Но самое поразительное: спустя полвека японскую версию о судьбе военнопленных приняла российская власть. Перед визитом в Японию в ноябре 1993 года президент РФ Б. Ельцин изрек: «Для нас, русских, преступление Сталина — это огромная черная яма, в которую была свалена вся история. Сибирские лагеря… японцы переживают почти так же тяжело, как трагедию Хиросимы. Американцы давно принесли извинения японцам. Однако мы этого не сделали…»

И в ходе своего визита Б. Ельцин принес «официальные извинения» за содержание японских военнопленных в сибирских трудовых лагерях, даже не ведая о своем заблуждении: никогда правительство США не извинялось перед Японией за варварское истребление сотен тысяч мирных граждан, жителей Хиросимы и Нагасаки. Американское понимание истории не изменилось: это были «издержки войны». Однако не ведал извинявшийся «со слезой» российский президент и другого: оказывается, отнюдь не Сталину принадлежала идея использовать труд японских военнопленных для восстановления разрушенной войной советской экономики.

Летом 1945 года принц Фумимаро Коноэ, трижды занимавший пост премьер-министра страны, и его советник генерал-лейтенант Кодзи Сакаи составили документ под названием «Принципы проведения мирных переговоров», в котором изложен перечень возможных уступок Советскому Союзу за сохранение нейтралитета. Прочитаем этот пункт документа:

«Мы демобилизуем дислоцированные за рубежом вооруженные силы и примем меры к их возвращению на родину. Если подобное будет невозможно, мы согласимся оставить личный состав в местах его настоящего пребывания». И далее: «Рабочая сила может быть предложена в качестве репараций».

Фумимаро Коноэ

Американский исследователь Герберт Бикс, использовавший этот документ в своем труде «Хирохито и создание современной Японии», прямо указывает: «Идея интернировать японских военнопленных для использования их труда при восстановлении советской экономики (осуществленная на практике в сибирских лагерях) возникла не в Москве, а в среде ближайшего окружения императора».

В свете этого факта покаянные речи Б. Ельцина во время аудиенции с тогдашним императором Акихито, сыном Хирохито, звучали, по меньшей мере, нелепо.

Обвиняя Советский Союз в содержании военнопленных в трудовых лагерях, японская пропаганда в то же время весьма редко вспоминает об интернировании в годы войны в США 112 тысяч этнических японцев, из которых 78 тысяч были американскими гражданами. В феврале 1942 года по всему западному побережью США были расклеены объявления: «Приказ всем лицам японского происхождения… Граждане США или нет, подлежат депортации… Размеры и вес багажа ограничиваются тем, что может унести в руках отдельный человек или семья». Под конвоем солдат все японцы, включая детей, были вывезены и помещены в 13 концентрационных лагерях в отдаленных местностях с тяжелым климатом. И только в 1986 году апелляционным судом было признано, что японцы, до окончания войны содержавшиеся в концлагерях, «не представляли угрозы для национальной безопасности».

«Инструкции для всех лиц японского происхождения». Официальное уведомление о выселении

Тем, кто возмущается использованием труда японских военнопленных на советской территории, приходится напомнить о 700 тысячах корейцев, которых использовали на японских рудниках в прямом смысле этого слова как рабов. А ведь это были сугубо гражданские мирные жители. Абсурдными выглядят и требования «урегулировать проблемы японских военнопленных», с которыми в 90-е годы выступали российские лоббисты интересов «Ассоциации интернированных». Эти проблемы, как и так называемая «территориальная проблема», разрешены 65 лет назад — Совместной советско-японской декларацией 1956 года, восстановившей мирные отношения между нашими государствами. В 6-й статье декларации записано: «СССР и Япония взаимно отказываются от всех претензий, соответственно, со стороны своего государства, его организаций и граждан, возникших в результате войны с 9 августа 1945 года». Стоит напомнить, что при заключении соглашения о прекращении состояния войны Советское правительство великодушно отказалось от всех репараций и материальных претензий к Японии. Все это лишает Японию и ее граждан юридических и моральных оснований требовать каких бы то ни было «компенсаций». Об этом уместно напомнить в «отмечаемый» сегодня японским правительством и правонационалистическими силами Японии «день северных территорий» с шумными требованиями японских ультра «вернуть» все русские Курилы и Карафуто (Южный Сахалин).