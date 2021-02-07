Киев, , 11:03 — REGNUM Российская Федерация сохраняет с Украиной такие отношения, которые устраивают официальный Киев. В этом заключается главная проблема. Об этом в интервью изданию «Украина.ру» заявил украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Эксперт пояснил, что при таких «отношениях» официальный Киев утверждает, что ведет войну с Россией. Это «позволяет» Киеву репрессии, закрывать оппозиционные телеканалы, а также оправдывать перед внешними силами любые действия против русского языка, литературы, культуры, артистов.

С другой стороны, подчеркнул эксперт, когда необходимо, то можно утверждать, что между Киевом и Москвой «нормальные торговые отношения, и тогда можно, например, транзитировать газ через территорию Украины».

В заключение Погребинский отметил, что такое положение вещей существует, так как Российская Федерация это позволяет.

«Если вы спрашиваете меня, есть ли какая-то ответственность России [за неисполнение Киевом Минских соглашений], — есть. Она позволяет Украине действовать по принципу «я хочу все, и чтобы мне ничего за это не было», а наши руководители к этому привыкли», — заключил политолог.

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Напомним, ранее глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет поддерживать российского блогера Алексея Навального, несмотря на его позицию по Крыму. Он также добавил, что то, что усложняет жизнь России, автоматически является благом для Украины.