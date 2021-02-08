Ульяновск, , 06:37 — REGNUM Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов укрепил позиции в рейтинге влияния глав регионов. Это следует из аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Ульяновский губернатор в январе 2021 года занял 28 место среди глав регионов, оставшись в группе «Сильное влияние». Он укрепил позиции, переместившись с 37-го места, которое занимал в декабре 2020 года.

Топ-3 рейтинга влияния не изменился. Лидером является мэр Москвы Сергей Собянин, за ним следуют глава Чечни Рамзан Кадыров и глава Татарии Рустам Минниханов.

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Эксперты отмечают, что на фоне пандемии коронавируса в стране усиливается значение социального фактора. И в этом смысле показательным было январское совещание под руководством президента Владимира Путина, посвящённое социальным вопросам.