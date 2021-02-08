Чебоксары, , 05:53 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев по итогам января усилил позиции в рейтинге влияния руководителей регионов. Это следует из аналитического доклада Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Руководитель Чувашской Республики остался в группе глав регионов со средним влиянием (третья, последняя группа). Олег Николаев по итогам января по сравнению с декабрем переместился вверх на четыре строчки, заняв 60-е место из 85. Но при этом не восстановил позиции ноября 2020 года, когда занимал 56-е место.

Отметим, что лидерство в рейтинге влияния сохранили мэр Москвы Сергей Собянин, глава Чечни Рамзан Кадыров и руководитель Татарии Рустам Минниханов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам декабря 2020 года глава Чувашии Олег Николаев был отмечен в числе четырёх губернаторов, которые значительно потеряли позиции в рейтинге влияния: с 56-го места он снизился до 64-го. В декабре также «заметно потеряли» позиции губернаторы Кемеровской области, Ненецкого автономного округа и Карачаево-Черкесии.

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