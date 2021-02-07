7 февраля 2021 | Время чтения 5 мин

Как считают некоторые польские аналитики, политика администрации Байдена в отношении Польши может стать продолжением политики первого срока президента США Барака Обамы. Это время варшавский салон считает крайне неудачным для себя, потому что Обама пошел на «перезагрузку» отношений с Россией. А чего ждать от Байдена?

Станислав Стремидловский, , 11:28 — REGNUM



США и Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Польские аналитики продолжают гадать, чего ждать Польше от администрации президента США Джо Байдена. Проблемой для них является то, что в Вашингтоне заняты пока другими проблемами и упоминаются другие страны. Единственным на сегодня известным свидетельством начала диалога между Вашингтоном и Варшавой является телефонный звонок главы Совета национальной безопасности США Джейка Салливана руководителю Бюро национальной безопасности Польши (BBN) Павлу Солоху и госсекретарю канцелярии президента Польши Кшиштофу Щерскому. При этом, отмечают некоторые польские издания, «Польша стала лишь 29-й страной, с которой связался представитель администрации Джо Байдена», который «к тому же был представителем довольно низкого уровня».

Оппозиционная пресса считает, что «ничего особенного» не происходит, отсутствие контактов с варшавскими коллегами со стороны Байдена и госсекретаря США Энтони Блинкена — это не «понижение», а всего лишь отход от «нестандартных отношений между Польшей и США во время президента Дональда Трампа». Как пишет портал Onet, «мы знаем, что МИД Польши готовится к разговору с Блинкеном, о чем сообщил заместитель министра иностранных дел Павел Яблоньский в эфире Radio dla Ciebie. Однако неизвестно, когда именно это произойдет. Среди собеседников Байдена и Блинкена пока нет представителя ни одной страны из Центрально-Восточной Европы». Издание немного заблуждается. В начале февраля Блинкен имел телефонный разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который по итогам беседы рассказал о поддержке американцами Киева «как надежного партнера именно в Черноморском регионе и Центральной Европе, где мы можем делать реальный вклад», а также готовящегося тройственного союза Украина — Грузия — Молдавия. То, что Вашингтон поставил Варшаву на второе (или третье, четвертое?) место после Киева, нам случайным не кажется.

Президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и вице-президент Камала Харрис (сс) U.S. Department of State

В свою очередь выступление Байдена в Госдепартаменте США с обзором внешней политики не вызвало энтузиазма в среде, поддерживающей правящий лагерь. По мнению ведущего польского аналитика Марека Будзиша, речь президента-демократа изобиловала клише и в ней не содержались «свежие и новаторские мысли». А то, что было «представлено в виде позитивной программы, на самом деле приведет американскую политику к серии неудач, если программа, обозначенная в выступлении, вообще будет когда-нибудь реализована». Будзиш считает, что риторика Байдена в отношении, например, России или Мьянмы прикрывает отсутствие реальных действий. В то время как заявление о лидерстве Вашингтона в продвижении «вопросов ЛГБТ», о чем говорил президент, вряд ли укрепит позиции США в мусульманском мире, а также в Польше и Албании, «двух странах нашего континента, общественное мнение которых на протяжении многих лет традиционно было самым проамериканским». В итоге, предупреждает аналитик, поляки начнут думать о «Соединенных Штатах так же, как сегодня думают о них французы или немцы». То есть скептически.

Подспудно существует еще одно опасение: политика администрации Байдена в отношении Польши может стать продолжением политики первого срока президента США Барака Обамы. Это время варшавский салон считает крайне неудачным для себя. Ведь Обама пошел на «перезагрузку» отношений с Россией, что напрямую отразилось на Польше. Так, 17 сентября 2009 года (дата знаковая) администрация Обамы объявила о том, что американская пусковая установка в польском Редзиково, которая должна была сбивать межконтинентальные баллистические ракеты, выпущенные из Ирана в сторону США, переориентируется на защиту европейских стран — членов НАТО. В результате, подчеркивали польские эксперты, Варшава утрачивала статус гаранта безопасности американской территории и, следовательно, больше не связывалась с «жизненно важными интересами США». Добрые слова в Польше для Обамы нашлись уже только после переворота на Украине в 2014 году, когда он «осознал российскую угрозу».

Барак Обама (сс) World Travel & Tourism Council

Но в любом случае это «осознание» носило характер, производный от спора Вашингтона и Москвы по поводу Киева, что предполагает снятие проблемы в случае урегулирования «украинского вопроса» между США и Россией. Так ли это невозможно? Во многом этот вопрос, как и собственно американо-польские отношения, будет зависеть от того, кто в Вашингтоне станет курировать Восточную Европу и Россию. Профессор Католического университета Америки Майкл Киммедж в интервью «Голосу Америки» (СМИ — иностранный агент) отмечает, что пока сложно сказать, где именно в администрации Байдена будет располагаться центр принятия решений. «В этой администрации мы видим возвращение внешнеполитической команды Обамы, — заявил Киммедж. — В частности, профессиональный дипломат Виктория Нуланд занимает в Госдепартаменте более высокий пост, чем был у нее до 2016 года». Но есть и глава СНБ Салливан, «отвечающий за широкий спектр вопросов», который придерживается сбалансированного подхода.

Таким образом, констатирует профессор, можно ожидать более прагматичной линии со стороны Совета национальной безопасности и более — за неимением более точного термина — идеологических подходов со стороны Госдепартамента. Учитывая, что Салливан будет советовать Байдену искать ситуации, «в которых Россия могла бы стать частью решения проблем», курс администрации США на этом направлении может проходить в духе первого срока Обамы. И тогда Варшава не получит поддержки Вашингтоном своей нынешней политики тотальной конфронтации с Москвой. Но так ли это плохо для нее? Во время одного из визитов польского президента Анджея Дуды к Трампу американский президент говорил, что уверен в том, что отношения между Польшей и Россией наладятся. При Трампе этого не произошло. А при Байдене?