Токио, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что он бы хотел продолжить переговоры с Российской Федерацией по Курильским островам. Об этом он сообщил 7 февраля в своем видеобращении к «Общенациональному митингу за возвращение северных территорий».

По словам главы японского правительства, он и его политическая команда в вопросе Курильских островов будут твердо опираться на достигнутые в 2018 году в Сингапуре итоги встречи между лидерами России и Японии.

«Для продвижения переговоров важно, чтобы каждый гражданин углублял свое понимание и интерес к этому вопросу, а правительство и общественность работали вместе», — сказал Суга.

Он в очередной раз заявил, что с японской точки зрения, очень прискорбным является тот факт, что спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны между Россией и Японией не подписан мирный договор.

Напомним, что власти Японии постоянно пытаются увязать вопрос о заключении мирного договора с передачей японской стороне части российской территории — как минимум четырех островов Курильской гряды. Наиболее радикальные японские политические круги настаивают на отторжении от России всех Курильских островов, а также южной части Сахалина (или всего Сахалина).

Российские власти и экспертное сообщество указывают, что состояния войны между Японией и Россией нет с 1945 года, когда Япония подписала акт о капитуляции, а для выстраивания двусторонних отношений никакой мирный договор не требуется. При этом российская сторона готова обсуждать с Японией варианты экономического сотрудничества на Курильских островах.

Стоит отметить, что с изменением российской Конституции, власти РФ больше не могут вести никаких переговоров с иностранными государствами об отторжении части территории России, единственное исключение сделано для урегулирования вопроса о демаркации границ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Общенациональные митинги за возвращение северных территорий» («Северными территориями» в Японии называют российские Курильские острова) проводятся в Японии каждый год 7 февраля. Это мероприятие приурочено к дате подписания первого российско-японского договора в 1855 году. В этих митингах принимают участие члены правительства Японии, функционеры правящей партии, а также общественники.

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