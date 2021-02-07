Степанакерт, , 09:47 — REGNUM Российские миротворцы запретили группе французских журналистов въехать в Нагорный Карабах на основе аккредитации, передает бакинский портал Haqqin. az со ссылкой на бывшего посла Армении в Ватикане Микаела Минасяна.

«В Лачине их останавливают миротворцы и спрашивают: Вы куда? Когда журналисты говорят, что в Карабах, и показывают аккредитацию, миротворцы им запрещают въезд, говоря о том, что вы въезжаете в Азербайджан и аккредитация, полученная в Армении — недействительна. Если хотите въехать, получайте азербайджанскую аккредитацию. Делать нечего, делегация возвращается в Ереван к послу Франции», — написал в своем блоге Минасян.

По его словам, посол Франции в Армении Джонатан Лакот неофициально связался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и пытался понять, что же происходит. «А Никол Пашинян ему отвечает, что да, 11 января мы договорились, что международные медиа должны получать азербайджанскую аккредитацию, да и вообще, лучше, чтобы они во все эти дела не вмешивались. Джонатану Лакоту не осталось ничего, как промолчать», — отметил Минасян.