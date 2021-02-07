Вашингтон, , 08:35 — REGNUM Процедура импичмента экс-президента США Дональда Трампа может быть приостановлена американскими законодателями вечером 12 февраля. Об этом сказано в статье, опубликованной 6 февраля изданием The New York Times.

Адвокат Трампа Дэвид Шон направил письмо лидеру демократического большинства в сенате Конгресса США Чаку Шумеру (от штата Нью-Йорк), лидеру республиканцев в верхней палате Митчу Макконнеллу (от штата Кентукки) и сенатору Патрику Лихи, демократу от штата Вермонт, который будет председательствовать на процессе импичмента. В письме Шон попросил приостановить процедуру импичмента, если она продлится до вечера 12 февраля, в связи с необходимостью соблюдать шаббат. Возобновить процедуру импичмента юрист предложил 14 февраля.

Представитель Шумера Джастин Гудмэн пояснил, что законодатели с уважением относятся к запросам подобного рода, поэтому просьба будет удовлетворена. Каким образом будет учтена поступившая просьба, не уточняется. Предполагается, что будет сделан перерыв в разбирательстве.

Напомним, процесс импичмента по отношению к Трампу был инициирован из-за ряда высказываний, после которых экс-президент был обвинён в подстрекательстве к мятежу. Сам процесс начнётся в верхней палате парламента 9 февраля.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Трамп не собирается давать показания под присягой на процессе по импичменту.

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