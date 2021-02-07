Вашингтон, , 08:19 — REGNUM Вопросы о доступе экс-президента США Дональда Трампа к секретной информации будут решать эксперты спецслужб Соединённых Штатов. Об этом 6 февраля сообщила газета The Washington Post со ссылкой пресс-службу администрации Белого дома.

Действующий президент США и главнокомандующий Джозеф Байден обладает полномочиями лишить доступа к секретной информации любого, но в случае с Трампом он принял решение отдать вопрос на откуп разведывательной службе.

Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, американский лидер выражал обеспокоенность доступом Трампа к секретной информации. Тем не менее, Байден предпочёл поручить своей разведывательной команде определять, каким образом она предоставит такую информацию экс-президенту, если он запросит брифинг.

В ряде случаев экс-президент США может запросить брифинг с представителями спецслужб. Так может произойти, например, перед поездкой за рубеж, где он будет представлять находящуюся у власти администрацию. В случае с Трампом эксперты опасаются, что он может использовать секретную информацию для достижения своих политических целей, особенно если он в перспективе рассматривает своё участие в президентских выборах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден призвал разведсообщество не делиться секретной информацией с Трампом, так как он может представлять опасность.

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