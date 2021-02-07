Киев, 7 февраля 2021, 08:02 — REGNUM Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поделился своими рассуждениями о известных на сегодняшний день вакцинах от коронавируса. Об этом он рассказал в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 6 февраля.
По мнению министра иностранных дел Украины информация об эффективности той или иной вакцины является всего лишь проявлением «медицинской конкуренции», а в связи с ажиотажем мировые страны будут закупать любую вакцину от коронавирусной инфекции, лишь бы она была в наличии.
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Напомним, Украина имела возможность запустить в массовое производство в Харькове вакцину от коронавируса «Спутник V», разработанную российскими учеными. Таким образом страна могла бы как минимум обеспечить вакцинацию своего населения. По политическим мотивам минздрав Украины отказался регистрировать российскую вакцину. Официальный Киев закупил вакцину у китайской компании Sinovac Biotech. Украина также будет обеспечена вакциной в рамках инициативы COVAX. Также страна получила возможность купить излишки вакцины от коронавируса у нескольких стран Европейского Союза.
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