Киев, , 07:37 — REGNUM Киев будет поддерживать российского блогера Алексея Навального, несмотря на его позицию по Крыму. Но позже, когда Навальный выйдет из тюрьмы, Украина будет разбираться с его взглядами на Крым и отношения с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 6 февраля.

«Я принципиально всегда буду выступать в поддержку человека, которого своевольно кидают за решетку по абсолютно очевидному политическому кейсу. Когда он выйдет из тюрьмы — ясно, что будем разбираться с его взглядами там на Крым и на отношения с Украиной», — отметил он.

Комментируя информацию о подготовке Соединенными Штатами Америки нового пакета санкций в связи с задержанием Навального после его прибытия в Россию, Кулеба отметил, что если говорить «откровенно и не дипломатически, то все, что усложняет жизнь России является автоматически хорошим для Украины».

«Все, что сдерживает возможности России совершать агрессию, все, что уменьшает ее ресурсы, это все нам выгодно, потому, что это инструменты сдерживания России», — добавил он.

Вместе с тем, в отличие от США по мнению Кулебы Европейский Союз и другие страны заняли более «сдержанную» позицию в отношении России в ситуации с Навальным.

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Напомним, на Украине в феврале 2014 года произошел государственный переворот, в результате которого законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был в спешном порядке покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Позже, в апреле 2014 года официальный Киев развязал в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик, выступивших против государственного переворота, гражданскую войну, в которой Украина позже стала обвинять Россию, называя РФ «страной-агрессором» и утверждая, что в Донбассе якобы присутствует российская армия. Таким образом Киев рассчитывает переложить ответственность за гражданскую войну в Донбассе на Российскую Федерацию.

Украина также не признает волеизъявление жителей Крыма, пожелавших после государственного переворота на Украине воссоединиться с Российской Федерацией (март 2014 года). В Киеве считают Крым украинской территорией, которая «временно оккупирована».