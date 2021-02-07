Киев, 7 февраля 2021, 07:37 — REGNUM Киев будет поддерживать российского блогера Алексея Навального, несмотря на его позицию по Крыму. Но позже, когда Навальный выйдет из тюрьмы, Украина будет разбираться с его взглядами на Крым и отношения с Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» (СМИ-иностранный агент), опубликованном 6 февраля.
Комментируя информацию о подготовке Соединенными Штатами Америки нового пакета санкций в связи с задержанием Навального после его прибытия в Россию, Кулеба отметил, что если говорить «откровенно и не дипломатически, то все, что усложняет жизнь России является автоматически хорошим для Украины».
Вместе с тем, в отличие от США по мнению Кулебы Европейский Союз и другие страны заняли более «сдержанную» позицию в отношении России в ситуации с Навальным.
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Напомним, на Украине в феврале 2014 года произошел государственный переворот, в результате которого законно избранный президент Виктор Янукович вынужден был в спешном порядке покинуть страну, опасаясь за свою жизнь. Позже, в апреле 2014 года официальный Киев развязал в отношении Донецкой и Луганской Народных Республик, выступивших против государственного переворота, гражданскую войну, в которой Украина позже стала обвинять Россию, называя РФ «страной-агрессором» и утверждая, что в Донбассе якобы присутствует российская армия. Таким образом Киев рассчитывает переложить ответственность за гражданскую войну в Донбассе на Российскую Федерацию.
Украина также не признает волеизъявление жителей Крыма, пожелавших после государственного переворота на Украине воссоединиться с Российской Федерацией (март 2014 года). В Киеве считают Крым украинской территорией, которая «временно оккупирована».