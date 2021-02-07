Вашингтон, , 05:42 — REGNUM Активизировать сбор информации об экстремистских группировках и действовать на опережение в борьбе с ними намерены специалисты министерства внутренней безопасности (МВБ) США. Об этом 6 февраля заявил глава ведомства Алехандро Майоркас в интервью журналистам телеканала CNN.

По словам Майоркаса, МВБ намерено удвоить усилия для борьбы «с распространением ненависти и с одной из самых серьезных угроз для страны — внутренним терроризмом». Как пояснил глава МВБ, ведомство будет активно собирать данные о возможных атаках, которые могут готовить экстремистские группировки, действующие в США. Майоркас отметил важность работы на опережение для предотвращения возможных действий со стороны террористов в стадии их подготовки.

Майоркас уточнил, что угроза со стороны экстремистов является постоянной. Подтверждением этому, по мнению главы МВБ, явились события 6 января, когда участники акции протеста, собравшиеся возле Капитолия в Вашингтоне, предприняли попытку захвата здания Конгресса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Сенат США проверит связи других стран с американскими экстремистами.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенат США проверит связи других стран с американскими экстремистами