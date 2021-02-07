Вашингтон, , 05:08 — REGNUM Уйти в отставку призвали республиканцы в американском штате Вайоминг законодательницу Лиз Чейни, представляющую этот штат в палате представителей США. Об этом 6 февраля сообщило агентство Associated Press.

Большинство членов центрального комитета отделения Республиканской партии в Вайоминге проголосовали за решение выступить в официальном порядке с осуждением Чейни. Республиканцы обвинили законодательницу в поддержке проведения процедуры импичмента действующего на тот момент президента США Дональда Трампа. По мнению представителей партии республиканцев в штате Вайоминг, Трамп призывал лишь проверить результаты голосования на президентских выборах, а также к мирному собранию и к акции протеста с требованием обеспечить честность выборов.

Однопартийцы Чейни отметили, что она 13 января проголосовала в поддержку резолюции об импичменте Трампа «без проведения слушаний и установленных процедур». Республиканцы обратились к Чейни с призывом уйти в отставку и вернуть партии средства, предоставленные законодательнице для проведения предвыборной кампании. В свою очередь Чейни опубликовала собственное заявление, в котором отметила, что своё решение о поддержке импичмента Трампа считает верным.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден намерен заставить мир забыть годы правления бывшего главы Белого дома Трампа.

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