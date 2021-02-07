Вашингтон, , 04:07 — REGNUM Действие соглашений с Гватемалой, Гондурасом и Сальвадором, которые позволяли отправлять обратно прибывающих из этих трёх стран в США беженцев, приостановили власти Соединённых Штатов. Об этом 6 февраля сказано в распространённом заявлении госсекретаря Энтони Блинкена.

«США приостанавливают и инициируют процесс прекращения действия соглашений об убежище с правительствами Гватемалы, Гондураса и Сальвадора», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что данное решение было принято в качестве одного из первых шагов на пути к серьёзному партнёрству в регионе. При этом подчёркивается, что решение администрации Белого дома не означает автоматически, что граница США открыта. Блинкен пояснил, что США таким образом хотят выработать основанный на взаимоуважении совместный подход к проблеме управления миграцией в регионе.

Напомним, президент США Джозеф Байден после вступления в должность главы государства подписал ряд указов, в том числе направленных на смягчение миграционного законодательства страны. Одним из первых своих распоряжений Байден отменил ввод режима чрезвычайного положения, введённый предыдущим президентом США Дональдом Трампом на границе США и Мексики с целью финансирования строительства стены на границе в обход Конгресса США.

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