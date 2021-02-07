Вашингтон, , 01:36 — REGNUM Снимок повреждённой в ноябре 2020 года ноги сделали в клинике Делавер президенту США Джозефу Байдену. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Белого дома.

По данным пресс-службы, лечащий врач американского лидера Кевин О'Коннор уточнил, что процесс восстановления ноги идёт нормально. Президенту США будут регулярно делать рентгеновский снимок ноги в клинике ортопедии, куда он обращался первоначально.

Врач пояснил, что растяжение иногда бывает более значительной травмой, нежели перелом костей. Обследование и снимок конечности были необходимы, чтобы точно установить, что у президента США была достигнута хорошая стабильность связок в повреждённой ноге.

Напомним, Байден повредил ногу в конце ноября, во время игры со своей собакой. Компьютерная томография выявила трещины в латеральной и промежуточной клиновидных костях правой стопы. Политику пришлось довольно долгое время носить специальную обувь.

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