Москва, , 23:54 — REGNUM Замглавы МИД России Михаил Богданов в ходе телефонного разговора с избранным председателем президентского совета Ливии Мухаммедом аль-Манафи выразил надежду, что избрание переходного руководства станет важной вехой на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в этой стране.

Флаг Ливии Nicolas Raymond

«С российской стороны была выражена надежда на то, что избрание переходного руководства Ливии станет важной вехой на пути преодоления затянувшегося острого кризиса в стране», — говорится в сообщении МИД России.

В российском внешнеполитическом ведомстве добавили, что настроены на активизацию и укрепление многопланового сотрудничества РФ и Ливии «на принципах взаимоуважения, взаимовыгодности и традициях дружбы».

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии были избраны премьер-министр Ливии (Абдель Хамида ад-Дбейбу) и трое членов президентского совета государства: Муса аль-Куни, Абдалла аль-Ляфи и Мухаммед аль-Манафи.

Указанные лица должны будут организовать проведение в республике общенациональных выборов 24 декабря 2021 года. У премьер-министра есть 21 день, чтобы представить на утверждение Палаты представителей Ливии программу правительства, а также имена новых министров.

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