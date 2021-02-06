Любляна, , 23:48 — REGNUM У памятника сынам России и Советского Союза в Любляне, погибшим в годы Первой и Второй мировых войн на словенской земле, восстановили работу Вечного огня. Об этом 6 февраля сообщило посольство РФ в Словении на странице в соцсети Facebook.

«Вечный огонь (в Любляне — при. ИА REGNUM) у памятника Сынам России и Советского Союза … снова горит!» — отмечается в сообщении.

В посольстве РФ отметили, что российская сторона за содействие в восстановлении работы мемориала выражает благодарность мэрии г.Любляны.

Напомним, что погасили Вечный огонь у памятника сынам России и Советского Союза неизвестные в столице Словении в январе 2021 г.

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