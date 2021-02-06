Брюссель, , 23:28 — REGNUM Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил о необходимости сохранения дипломатических каналов с Россией для обмена мнениями. Об этом говорится в заявлении Борреля, опубликованном на сайте Европейской службы внешних связей.

Так, в его обращении по итогам визита в Россию говорится, что дипломатические каналы связи должны оставаться открытыми не только для деэскалации кризисов или инцидентов, но и для прямого обмена мнениями.

Боррель также намерен проинформировать министров иностранных дел ЕС об итогах поездки в РФ на предстоящей встрече в Брюсселе 22 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, Боррель совершил визит в Россию с 4 по 6 февраля. Ранее он заявлял, что едет с визитом в Москву ради поддержания диалога с Россией, который необходим ЕС, чтобы стать глобальным игроком и влиять на важные для ассоциации стран вопросы безопасности.

По словам главы МИД России Сергея Лаврова, в случае, если отношения между РФ и Европейским союзом деградируют, это будет грозить непредсказуемыми последствиями.

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