Киев, , 21:57 — REGNUM Россия обязательно ответит на блокирование оппозиционных телеканалов на Украине, и Киев уже готовится к этому, заявил 6 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Москали виноваты! Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Конкретно сейчас у них там есть дела более насущные… но, безусловно, они это не забудут, и ответ прилетит», — заявил Кулеба в эфире одной из радиостанций.

Дипломат заявил, что Украина должна быть готова к этой «ежедневной борьбе».

«Мы должны понимать — когда мы жестко защищаем свои национальные интересы, ответ от России прилетит. Мы должны подходить к этому вопросу как зрелое государство… Впрочем, Россия, худшее, что уже смогла, сделала», — уверен Кулеба.

Министр отметил, что сейчас ведется соответствующая работа — «чтобы все органы государственной власти и общество были готовы отразить удар, который будет нанесен Россией».

ИА REGNUM напоминает, что 3 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва может только осудить соответствующие действия украинской власти в отношении телеканалов. В Кремле считают, что эти санкции «не соответствуют ни международным нормам и стандартам, ни общему пониманию свободы СМИ», и на эту ситуацию должны обратить внимание международные организации.