Киев, , 21:31 — REGNUM В Киеве у зданий телеканалов «Интер» и «Наш» националисты провели акции протеста, трансляцию с места событий 6 февраля вели телеканалы.

Отмечается, что участники акции протеста размахивают флагами националистической организации «Правый сектор» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Мы не поняли, зачем вы вообще сюда пришли, мы не понимаем, чего вы хотите», — сообщил в эфире телеканала «Наш» ведущий Макс Назаров.

Ранее участники акций заявляли, что «Наш» и «Интер» являются «основным рупором пророссийской пропаганды на Украине», поэтому они должны прекратить вещание.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 4 февраля Верховный суд Украины получил два иска от граждан относительно обжалования указа президента Владимира Зеленского о введении санкций против телеканалов 112, NewsOne и ZIK. О своем намерении обращаться в суды, в том числе европейские, из-за закрытия телеканалов заявляла и партия «Оппозиционная платформа — За жизнь».

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