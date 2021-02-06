Североморск, Мурманская область, , 20:48 — REGNUM Командующий Северным флотом (СФ) ВМФ России адмирал Александр Моисеев провёл в штабе флота совещание, на котором были рассмотрены и утверждены предложения по проведению в 2021 году в рамках Комплексной экспедиции флота и Русского географического общества (РГО) мероприятий, посвящённых сохранению памяти о Великой Отечественной войне. Об этом 6 февраля сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

В рамках патриотических акций СФ «Помни войну» и РГО «Арктический фронт» планируется провести поиск и обследование нескольких кораблей и судов, потопленных в годы Великой Отечественной войны в Баренцевом море. Среди них — советские подводные лодки М-122, М-175, гидрографическое судно «Меридиан» и другие. Будут обследованы места, где в годы войны устанавливались минные заграждения и также могли находиться погибшие корабли.

Предварительно планируется проведение восьми этапов комплексной экспедиции. Один из этапов гидрографическая служба СФ предложила посвятить 80-летию начала Великой Отечественной войны и 80-летию проводки первого конвоя ленд-лиза «Дервиш».

"Цель экспедиции — отработка практических элементов подготовки разнородных сил флота на основании опыта Великой Отечественной войны, а основные задачи — выполнение высокоточной съёмки рельефа дна, уточнение навигационных морских карт, руководств и пособий для плавания, освоение новой техники и современных методов работы, выполнение исследований в рамках военно-исторической работы, увековечивание памяти моряков — защитников Отечества», — рассказал научный руководитель комплексной экспедиции «Помни войну» начальник отдела гидрографической службы СФ капитан первого ранга Алексей Корнис.

На нескольких этапах комплексной экспедиции, которая пройдёт в Баренцевом и Карском морях с февраля по сентябрь 2021 года, в поисках и исследованиях примут участие подводные поисковики РГО. Работу экспедиции будут обеспечивать гидрографические суда и катера СФ, ледокол «Илья Муромец», судно тылового обеспечения «Эльбрус», а также корабли Кольской флотилии разнородных сил СФ.

«Комплексная экспедиция — это новая форма подготовки Северного флота, согласованная по времени, месту, целям и задачам, организуемая на едином историко-географическом театре, по единому замыслу и плану в интересах повышения готовности сил и войск флота к решению задач в Арктике. Комплексность достигается, в том числе, включением в состав экспедиций гражданских специалистов, которые входят в состав групп, сформированных Русским географическим обществом», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В результате такого взаимодействия российские учёные уже смогли «получить новые научные данные об истории, географии, биологии и экологии самых удалённых уголков российской Арктики, обнаружить материальные следы экспедиций первооткрывателей и исследователей региона прошлых столетий».

Напомним, что в 2021 году состоится уже четвёртая экспедиция СФ и РГО. В 2020 году были обследованы побережье Карского моря и полуостров Таймыр, море Лаптевых и залив Симса, Чукотское море, Восточно-Сибирское море, остров Врангеля, Новосибирские острова и архипелаг Северная Земля. В 2019 году — острова Земли Франца-Иосифа. В 2018 году — Новая Земля.

Как сообщало ИА REGNUM, ледокол «Илья Муромец» с экспедиционным отрядом Северного флота и Русского географического общества, выполнявший в составе группировки СФ исследования в Арктике, 23 октября возвратились в Североморск.

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