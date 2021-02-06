Москва, , 20:40 — REGNUM Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев обсудил с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктором Медведчуком блокировку украинскими властями трёх телеканалов. Об этом 6 февраля сообщается на сайте «Единой России».

«Медведев в ходе телефонного разговора с … Медведчуком выразил поддержку усилиям, которые предпринимает украинская партия по недопущению введения цензуры в отношении телеканалов», — говорится в сообщении.

Читайте также: Медведчук рассказал об «отмашке» из Вашингтона на закрытие телеканалов

Отмечается, что во время разговора стороны отметили, что действия президента Украины Владимира Зеленского «не имеют ничего общего с декларируемыми Киевом европейскими ценностями», к которым относится свобода слова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил, что его партия будет инициировать процедуру импичмента президента Украины Владимира Зеленского из-за систематических грубых нарушений им норм Конституции Украины, в том числе и незаконным введением санкций в отношении члена ОПЗЖ Тараса Козака и запретом на вещание трем оппозиционным телеканалам — «112 Украина», ZIK и NewsOne.

Читайте также: За решением Зеленского закрыть телеканалы стоят США — Медведчук