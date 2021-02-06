Москва, , 21:21 — REGNUM Заявление главы украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперта по вопросам энергетики Михаила Гончара о том, что в ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине якобы наблюдаются попытки России «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев, вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 6 февраля в социальной сети Facebook.

«Собственно, да. Любые производственные мощности нуждаются в текущем и плановом капитальном ремонте. Вод ведь, СССР построил, а техническое состояние не поддерживает, не порядок. Но хотели декоммунизации — получите, происходит автоматически», — пишет Ирина П.

Многие пользователи оказались по-настоящему удивлены такому выводу «эксперта». Они уверены, что «плохому танцору» мешает танцевать что угодно, но точно не Российская Федерация.

«Я живу в стране, которая мешает всем: Европе, Украине, Штатам и их прочим мелким прихлебателям. А может это не Россия им мешает, а они все теперь «танцоры плохие» в силу каких-то там надуманных гендерных особенностей? Ну, а то, что плохому танцору мешает, давно известно, ничего нового», — поделилась своим мнением Мария С.

Некоторые комментаторы были возмущены высказыванием данного гражданина. Они считают, что в ответ на такие заявления необходимо перестать предоставлять Украине энергетические ресурсы.

«Не надо им ничего продавать. Всё равно Россия будет во всём виновата. В газопровод мертвой хваткой вцепились, отпустить не могут. Газ агрессора очень нужен для прокачки», — считает Татьяна Е.

Нашлись также те, кто и вовсе предложил «отключить» Украину от всех видов ресурсов с территории Российской Федерации. Они считают, что России необходимо обратиться к политике «жёстких ответов».

«Отключите им уже всё, что ещё осталось и пожелайте хорошей дороги», — обращается Viktoria R.

Напомним, 6 февраля глава украинского Центра глобалистики «Стратегия ХХІ», эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в своей статье для издания «Главред» заявил о том, что в ситуации с дефицитом электроэнергии на Украине якобы наблюдаются попытки России «задействовать энергетические рычаги влияния» на Киев.