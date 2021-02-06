Москва, , 20:12 — REGNUM Заявление депутата шведского парламента Маркуса Вихеля, в котором он предложил оказать поддержку «сторонникам демократии» в России, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 6 февраля в социальной сети Facebook.

«Свои штаны пусть поддерживают…», — считает Mikhail M.

Многие пользователи пришли к мнению, что такое предложение может оказаться вмешательством во внутренние дела Российской Федерации. Они считают, что это недопустимо.

«Швеция должна заниматься собой, а не развитием демократии в России. Но если очень хочется влезть в чужие дела, то лучшего варианта, чем арабские страны и Африка не найти. Там с демократией полный завал. Но если все-таки интересует Россия и хочется влезть, стоит подумать о последствиях», — написал Игорь Н.

Некоторые комментаторы оказались крайне возмущены подобным предложением. Пользователи пришли к выводу, что шведский депутат имел в виду не что иное, как государственный переворот в России.

«Они что так прямо уже заявляют о государственном перевороте?! Наглости нет предела. Надо им дать жёсткий ответ», — поделилась своим мнением Viktoriya S.

Нашлись и те, кто указал на заинтересованность Швеции в том, чтобы на территории России установилась неопределённая политическая ситуация с бесконечными протестами. Они уверены, что во всём этом банально замешаны деньги.

«В Прибалтике вся финансовая система в подчинении Шведов, все банки принадлежат Шведам, вот там есть демократия! А Россию взять в эту кабалу не получается, нет демократии!», — пишет Юрий Б.

Напомним, 6 февраля телеканал RT со ссылкой на запрос на имя министра иностранных дел Швеции Анн Линде сообщил о том, что депутат шведского парламента Маркус Вихель предложил оказать поддержку «сторонникам демократии» в России.