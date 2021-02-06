Киев, , 19:51 — REGNUM Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко считает, что к санкциям против оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik нельзя относиться как к прецеденту.

Об этом он заявил в интервью «Обозревателю», материал опубликован 6 февраля.

Ткаченко подчеркнул, что решение властей Украины о закрытии этих трех каналов — это исключение.

«С одной стороны, свободу и независимость нужно защищать. С другой — нужно защищать и свободу слова, и нашу возможность получать различные точки зрения. В то же время я не считаю телеканалы из пула Медведчука медиа — это классическая пропагандистская машина», — сказал министр.

Представитель правительства Украины также привел пример, сославшись на решение британского медиарегулятора Оfcom о лишении лицензии англоязычного китайского канала China Global Television Network (CGTN) «именно потому, что они, как было указано в решении, де-факто или косвенно руководствуются коммунистической партией Китая».

«И это — фактически то же самое, с чем столкнулись и мы», — резюмировал Ткаченко.

ИА REGNUM отмечает, что сегодня же в Киеве возле зданий телеканалов «Наш» и «Интер» радикалы провели очередные акции протеста с требованием к властям закрыть их вслед за теми каналами, которые попали под санкции.